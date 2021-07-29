Son dakika: Antalya Manavgat orman yangını son durum ve canlı görüntüler! Antalya Manavgat’ta yangın neden çıktı?

Turizmin en gözde mekânlarından birisi olan Antalya Manavgat’ta dün öğle saatlerinde başlayan orman yanını söndürme çalışmaları devam diyor. Antalya Manavgat orman yangınında çok sayıda vatandaşın evi zarar görürken, sabah saatlerine vefat haberleri de peş peşe geldi. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Türkiye’nin gözü kulağı Manavgat’tan gelecek olan güzel haberlere çevrildi. Antalya Manavgat yangın canlı son durum ve son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Antalya Manavgat yangın neden çıktı? İşte, Antalya Manavgat yangın canlı görüntüler ve son dakika gelişmeleri..

Türkiye, Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını ile sarsılırken, milyonlarca kişinin gözü kulağı orman yangınındaki son duruma çevrildi. Bu sabah saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, çok sayıda vatandaşın ise evi ve malı zarar gördü. Antalya Manavgat orman yangını son dakika gelişmeleri ise yakından takip edilmeye başladı. Almanya Manavgat orman yangını canlı ve son dakika görüntülerin yanı sıra yangındaki son durumu dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Antalya Manavgat orman yangını neden çıktı ve son durum nedir?

ANTALYA MANAVGAT YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ! SON DURUM - CANLI

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tüm Türkiye'nin gözü kulağı gelecek iyi haberlere çevrildi. Turizmin en gözde mekânlarından birisi olan Manavgat adeta cehennemi yaşadı. Yangın felaketinin görüntüleri ise yürekleri dağladı.

İşte ayrıntılar;