Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangınları devam ederken, gelen son dakika haberine göre İstanbul Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.
Yangınla mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.
30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ
Geniş bir alana yayılan alevler, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında restoran büyük hasar meydana geldi.
ALEV ALEV YANDI
Restorandaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde restoranın alev alev yandığı görülüyor. Öte yandan yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimaline karşı polis ekipleri soruşturma başlattı.