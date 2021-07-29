Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangınları devam ederken, gelen son dakika haberine göre İstanbul Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangınla mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.