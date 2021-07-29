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Giriş Tarihi: 30.7.2021 01:51 Son Güncelleme: 30.7.2021 02:29

Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçeşehir’de yangın! İş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçeşehir’de yangın! İş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Bahçeşehir’de bir iş yerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü

Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangınları devam ederken, gelen son dakika haberine göre İstanbul Bahçeşehir'de bir iş yerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangınla mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş bir alana yayılan alevler, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında restoran büyük hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Restorandaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde restoranın alev alev yandığı görülüyor. Öte yandan yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimaline karşı polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçeşehir’de yangın! İş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
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