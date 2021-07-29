Son dakika! Trabzon’da aile arası silahlı bir saldırı: 3 ölü 1 yaralı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Gülderen Mahallesi Fatih sokakta ikamet eden Bektaş ailesinin fertleri arasında 8 yıl öncesine dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahları çekip birbirlerine ateş etti. Olayda ağır yaralanan Lütfi Bektaş, Kemal Bektaş ve Murat Reis Bektaş hayatını kaybederken, olayda ağır yaralanan ve K.T.Ü Farabi hastanesine sevk edilen ve hayati tehlikesi süren Faik Bektaş ise ameliyata alındı.





Olayla ilgili şüpheli İshak Bektaş ve Abdi Bektaş gözaltına alınırken, polis geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahları çekip birbirlerine ateş etti. Olayda ağır yaralanan Lütfi Bektaş, Kemal Bektaş ve Murat Reis Bektaş hayatını kaybederken, olayda ağır yaralanan Faik Bektaş, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi süren Bektaş'ın ameliyata alındığı öğrenildi.