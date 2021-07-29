Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Ege Denizi üzerinde yaşanan depremlerden sonra en ufak sarsıntıda dahi deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde güncel olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 29 Temmuz 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 29 Temmuz 2021 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;