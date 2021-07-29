Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 29 TEMMUZ 2021 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 29 Temmuz 2021 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;