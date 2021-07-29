Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:11

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi güncel olarak yayınlanıyor. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken anbean son depremler listesi de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Son zamanlar Ege Denizi’nde depremler meydana gelirken sarsıntının şiddeti, büyüklüğü, enlemi ve boylamı gibi bilgiler ilgili kurumlar tarafından duyuruluyor. İllerde hissedilen en ufak sarsıntı son depremler listesini sorgulatıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Ege Denizi üzerinde yaşanan depremlerden sonra en ufak sarsıntıda dahi deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde güncel olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 29 Temmuz 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 29 TEMMUZ 2021 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 29 Temmuz 2021 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA