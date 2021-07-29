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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:26

Suç makinası yakalandı

Suç makinası yakalandı

Seydikemer’de Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler suç makinesini yakaladı. 9 farklı suçtan aranan 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.K yakalanarak cezaevine gönderdi.

Seydikemer Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine İzzettin mahallesinde bulunduğu söylenen M.K'a operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 farklı suçtan aranan suç makinesi M.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

M.K.'ın İzmir, Akşehir, Selçuk, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konya, Bayburt, Elazığ gibi il ve ilçelerden Kamu Malına Zarar Verme, Dokunulmazlığının İhlali, Direnme, Hakaret, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Tutuk Evine Yasak Eşya Sokma, Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması gibi 16 ayrı dosyadan 19 yıl, 77 ay, 45 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalaması olduğu öğrenildi.

Seydikemer Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından başarılı bir operasyonla yakalanan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen Cezaevine gönderildi.

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Suç makinası yakalandı
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