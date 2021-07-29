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Giriş Tarihi: 29.7.2021 19:28 Son Güncelleme: 29.7.2021 19:28

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Youtube ile MP TV üzerinden yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (29 Temmuz 2021 Perşembe) günü yapılan canlı çekilişle şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinde dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla 10 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek 29 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 29 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" her hafta olduğu gibi bu hafta da 3 gün MP TV ile Youtube canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenerek, 10 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını belirlemek amacıyla şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunda bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler, büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek 29 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 29 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Temmuz Süper Loto sonuçları:



SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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