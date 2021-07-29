Tartıştığı iki kuzenini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan
'da, Ali M. adlı kişi kuzenleri olan iki kardeş Cahit M. ve Cevdet M.'yi aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü. Karadolap Mahallesi
'nde yaşanan olayda, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali M. ile kuzenleri Cahit ve Cevdet M. kardeşler arasında tartışma çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi de yaralandı. Cahit ve Cevdet M. kaldırıldıkları hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ali M. ise yaralı olarak gittiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli Ali M. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.