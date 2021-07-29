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Giriş Tarihi: 29.7.2021 23:02 Son Güncelleme: 29.7.2021 23:03

THY'den yangın bölgeleri için biletlerde ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

THY'den yangın bölgeleri için biletlerde ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Ülke genelinde art arda çıkan yangınlar birçok bölgede devam ederken, yangınları söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Yaşanan acı gelişmenin ardından, yangın bölgelerine biletleri olan vatandaşlar için THY harekete geçti. Bu kapsamda yangın bölgelerine bileti olan vatandaşlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanınındı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar yetkilileri vatandaşları tedirgin ederken, yangınları söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Yangınlar nedeniyle turizm de olumsuz bir şekilde etkilendi. Özellikle yangın bölgelerine bilet alan vatandaşlar, biletlerinin yanıp yanmayacağını merak etti.

"ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI TANIDIK"

Bu süreçte THY vatandaşları mağdur etmemek adına harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

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THY'den yangın bölgeleri için biletlerde ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
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