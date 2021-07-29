THY'den yangın bölgeleri için biletlerde ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

"ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI TANIDIK"

Bu süreçte THY vatandaşları mağdur etmemek adına harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.