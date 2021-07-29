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Giriş Tarihi: 30.7.2021 04:25

Tokat'ta minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

DHA
Tokat'ta minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün mezarlığa uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. 2 mezarda hasar oluşurken, yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı

Kaza, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Çay Mahallesinde bulunan Şeyh-i Şirvani Mezarlığında meydana geldi. Kent merkezinden Çat beldesine seyir halinde olan Göktay Altun (20) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan mezarlığa uçtu. Mezar taşlarına çarparak durabilen minibüste, sürücü Göktay Altun ve yanındaki Ramazan Uzun (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 mezarda hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tokat'ta minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
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