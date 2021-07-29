ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2021

Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bilinirken 2 ve 4 yıllık önlisans/ lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri şöyle;

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite taban puanları, YKS tercih tarihlerinin gelmesiyle adaylar tarafından ilgi görmeye başladı. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber belli oldu. Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları, Tablo-4 ise lisans programları yer alıyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KONTENJAN SAYILARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.