Milyonları aşkın adayın YKS sonuçları dün sabah itibariyle erişime açıldı. Adaylar tercihleri yapmaya koyulmadan önce üniversite taban puanları ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Bilindiği gibi, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile üniversitelerin 2 ve 4 yıllık ön lisans/lisans taban ve taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri sorgulama işlemleri yapılabiliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması bulunuyor. İşte 2021 Üniversite taban puanları ve kontenjanları, başarı sıralaması…
Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bilinirken 2 ve 4 yıllık önlisans/ lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri şöyle;
Üniversite taban puanları, YKS tercih tarihlerinin gelmesiyle adaylar tarafından ilgi görmeye başladı. 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber belli oldu. Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları, Tablo-4 ise lisans programları yer alıyor.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama:
"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."