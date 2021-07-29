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Giriş Tarihi: 29.7.2021 22:44

Yangın nedeniyle geceyi plajda geçirecekler

İHA
Yangın nedeniyle geceyi plajda geçirecekler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle boşaltılan otellerdeki yerli ve yabancı turistler sahil bölgesine getirilirken, geceyi plajda geçirecekleri öğrenildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın nedeniyle Armutalan ve Siteler bölgesinde yer alan yaklaşık 20 otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, otellerden çıkarılarak güvenli alan olarak kabul edilen sahil bölgesine geldi. Plaja gelen turistlerin yangın nedeniyle oluşan tehlikenin geçeceği süreye kadar burada bulunacakları öğrenildi. Sahilde bekleyen yerli ve yabancı turistler, geceyi burada geçireceklerini ifade etti.

HAVADAN MÜDAHALE SONLANDIRILDI

Öte yandan yangınlara havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sonlandırıldığı, gece boyunca çalışmaların karadan sürdürüleceği öğrenilirken, yangın Turunç, Osmaniye ve Bayır Mahallerine de sıçradığı bilgisine ulaşıldı.
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Yangın nedeniyle geceyi plajda geçirecekler
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