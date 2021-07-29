Yemek Duası Okunuşu - Yemek (Sofra) Duası Kısa Arapça Türkçe Oku, Anlamı Ve Faziletleri

Yemek duası, yediğimiz yemeklerin ardından Allah'a (C.C) verdiği nimetlerden ötürü şükretmek amacıyla yapılır. Yemeğe başlamadan önce ya da bittikten sonra yemek duası yapılabilir. Bir diğer adı da sofra duası olarak bilinmektedir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) yemeklerden sonra dua ettiği belirtilmektedir. Yemek duası okunuşu, anlamı ve fazileti hakkında ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, sofra yemek duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı!

YEMEK DUASI OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

YEMEK DUASI ANLAMI VE FAZİLETLERİ

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

YEMEK DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Allah'a (C.C) verdiği nimetlerden ötürü sofra başında yapılan duaya yemek duası adı verilir. Yemek duası yapmak sünnettir. Peygamber Efendimizin de yediği yemeklerin ardından birçok farklı dua okuduğu belirtilmektedir.

Sofra duası yenilen yemeğin ardından ya da öncesinde yapılabilmektedir.