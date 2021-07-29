Yıldırım, baba ocağında hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, arpa ekili 10 dönümlük arazide yaklaşık 30 dakika biçerdöver kullanarak hasat yaptı.

Bazı açılışlara katılmak ve Kurban Bayramını geçirmek üzere Erzincan'a gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde arpa hasadı yaptı.

Tuzla Konak Mevkiinde bir köylüye ait tarlada, biçerdöverin direksiyonuna geçen Yıldırım, 10 dönümlük arpa tarlasında yaklaşık 30 dakika hasat yaptı. Yıldırım, daha sonra traktörün römorkuna ayrılan arpa tanelerini avucuna alarak, eşi Semiha Yıldırım'a gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım; bugün yarım saatte yapılan işlerin eskiden büyük gayretler ve çalışmalar ile yapıldığını belirterek; "Bunlar teknolojinin nimetleri. Bu nimetleri ülkemizde Allah'a şükür kullanacak hale geldi. Ama bu sene ciddi anlamda bir kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım. Biçerdöver ilk defa kullandığını ifade eden Yıldırım "Otomobil kullanmaktan daha kolay, çok daha rahat." diye konuştu.