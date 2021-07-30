3 ay önce hapisten çıkan ağabeyi bıçaklamıştı! Yaşam savaşını kaybetti

Konya'da 3 yıl önce işlediği cinayetten 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ay önce tahliye edilen Ali Dalkıç, kardeşi Mehmet Dalkıç'ı, kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek 13 Temmuz'da bıçaklamıştı. Çalıştığı özel hastanede bıçaklanan Mehmet Dalkıç'ın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı ancak yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 13 Temmuz günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. 2018 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle geçen yıl Kasım ayında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Dalkıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ay önce cezaevinden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Dalkıç, 1 yıl önce özel bir hastanenin yemekhane bölümünde garson olarak işe başlayan kardeşi Mehmet Dalkıç'ın yanına gelerek bıçakla saldırdı. Kardeşini boyun, sırt, kol ve çene kısmından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Dalkıç'a ilk müdahale çalıştığı hastanesin personeli tarafından yapıldı. Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı arazide yakalanan Ali Dalkıç, ifadesinde kardeşinin 12 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Dalkıç, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Dalkıç ise olaydan günler sonra hayatını kaybetti. Mehmet Dalkıç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sulutaş Mahallesinde toprağa verildi.