Açık cezaevi izinleri son durum ne? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığı son günlerde binlerce mahkumun gündemine geliyor. Coronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan mahkum ve mahkum yakını cezaevi izinlerinin biteceği tarihi sorguluyor. Geçtiğimiz aylarda 2 ay süreyle uzatılan cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması bekleniyor. Böylelikle Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Soruları yanıt bulacak. İşte konuya dair son bilgiler
Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu…
Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Açık cezaevleri izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Konuya yönelik güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.
Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada: ''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.