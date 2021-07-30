Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesine arazözler ve personel gönderdi

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, daha fazla kayıp olmadan yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Ülkemiz en kısa sürede birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bu yangınların ve tüm acıların yarasını saracaktır" diye konuştu.

"SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALI"

Başkan Gültak, "Belediyemiz ekiplerinin de arazözler yardımıyla yoğun destek verdiği yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ciğerlerimizi yakan, bize nefis olan ormanlarımızı saran yangınlara sebep olanların da yapılacak kapsamlı inceleme ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılarak en ağır cezaya çarptırılmalarını diliyorum" diye konuştu.

YANGINLAR NEDENİYLE KONSER ERTELENDİ

Öte yandan Başkan Gültak, birçok kentte meydana gelen yangınlar sonucu yaşanılan can kayıpları ve acılar dolayısıyla, 31 Temmuz 2021 Cumartesi Günü düzenlenmesi planlanan "Gece Yolcuları" konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.