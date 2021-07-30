Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akrabalar çatıştı: Üç kişi öldü, bir kişi yaralı
Giriş Tarihi: 30.7.2021

Akrabalar çatıştı: Üç kişi öldü, bir kişi yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Akrabalar çatıştı: Üç kişi öldü, bir kişi yaralı
Trabzon'un Hayrat ilçesinde 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Aralarında nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah çekip birbirlerine ateş etti. Olayda Lütfi Bektaş, Kemal Bektaş ve Murat Reis Bektaş hayatını kaybederken, ağır yaralanan Faik Bektaş ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İshak ve Abdi Bektaş gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akrabalar çatıştı: Üç kişi öldü, bir kişi yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA