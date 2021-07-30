Akrabalar çatıştı: Üç kişi öldü, bir kişi yaralı

Trabzon
'un Hayrat
ilçesinde 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Aralarında nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah çekip birbirlerine ateş etti. Olayda Lütfi Bektaş
, Kemal Bektaş
ve Murat Reis Bektaş
hayatını kaybederken, ağır yaralanan Faik Bektaş ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İshak ve Abdi Bektaş gözaltına alındı.