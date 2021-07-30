Giriş Tarihi: 30.7.2021 20:48

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 30 Temmuz gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de altının izleyeceği yol yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Her koşulda en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metal son günlerde anlık değişimler yaşıyor. Son olarak çeyrek altın 796 TL'den işlem görüyor. Peki 30 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatlar...

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olan altının gram fiyatı, 490 lira civarından işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal her koşulda en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Kapalıçarşı'dan gelen son fiyatlara göre, 30 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın son işlem gününde canlı ve güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK Alış: 442,80 Satış: 473,93 CUMHURİYET ALTIN Alış: 3.276,00 Satış: 3.326,00 ATA ALTIN Alış: 3.223,00 Satış: 3.297,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ