Anne ve kızı yanmaktan son anda kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan 90 yaşındaki Mesude Yücel ile 70 yaşındaki kızı Nesibe Öndeş, ekiplerinin ortak çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin bir dakika daha gecikmesi halinde anne ve kızının diri diri yanacağı ortaya çıktı. Alevlerin arasından son anda kurtarılan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVDE MAHSUR KALDILAR

Olay, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşandı. 28 Temmuz'da başlayan ve devam eden orman yangınları, bölgedeki hayatı felç etti. Yaşları ilerlediği için evden dışarıya çıkamayan Mesude Yücel ve kızı Nesibe Öndeş, bir anda etraflarını saran alevlerin arasında kaldı. Korku dolu anlar yaşayan anne ve kızının mahsur kaldığı haberi, kriz masasına ulaşmasıyla seferberlik ilan edildi.

SON ANDA KURTARILDILAR

AFAD ve ANDA ile birlikte Adana'nın merkez ilçe Yüreğir Belediyesi bünyesinde oluşturulan; 'Yüreğir Arama Kurtarma Timi' de (YAKUT) bölgeye sevk edildi. Ekipler, ortak bir çalışma yürüterek, alevlerin arasında kalan Mesude Yücel ve kızı Nesibe Öndeş'i evden güvenli bir şekilde çıkartıp, onları bölgeden uzaklaştırdı. İlk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapılan kadınlar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

BİR DAKİKA HAYAT KURTARDI

Anne ve kızının kurtarılmasıyla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Ekiplerin olaya bir dakika daha geç müdahale etmesi halinde Mesude Yücel ve kızı Nesibe Öndeş'in diri diri yanarak, feci şekilde can verecekleri ortaya çıktı. İki kadının, evden tahliyesinin ardından alevlerin binayı sardığı, ekiplerin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Her iki kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.