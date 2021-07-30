Antalya genelinde ormanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1: - Antalya ili orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Antalya iIi sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07 2021-31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (g) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

Madde 2: Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 3: Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarıda mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Madde 4 - Orman Yasası 3l'inci ve.32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilgisi olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her turlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5: Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karsı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.



Madde 6: Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Perakende Satış A.$, TEİAŞ ve EUAŞ hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 7 - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır

Madde 8: İlçe kaymakamlıklarımız ve orman bölge müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 9: Bu karar Antalya ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 10: Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.