Arazöz nedir, ne işe yarar? Arazöz kaç ton su alır?

Yangını söndürmek için kullanılan arazöz adlı araçlar, Akdeniz Bölgesi'ndeki yangınları takip edenler tarafından araştırılıyor. Çeşitli noktalarda yangın söndürme çalışmaları devam ederken, onlarca vatandaşın yaralandığı ve evsiz kaldığı yangına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu araştırmalar kapsamında arazöz nedir, ne işe yarar sorusu da yer alıyor. Karadan yangın söndürme aracı olan arazöz kaç ton su alır, özellikleri neler gibi soruların yanıtı haberimizde.
ARAZÖZ NEDİR?
Arazöz (Fransızca arroseuse) traktör ya da kamyon türündeki bir taşıta su tankı ya da sulama sistemi yerleştirilmesi ile tasarlanan, genelde ön ya da arka kısmında sulama düzeneği bulunan araçlara verilen isimdir. Arazözler tüm arazi koşullarında hareket edebilen, 4x4 özellikleriyle %60 eğime kadar tırmanabilen, %30 yan eğimde bile ilerleyebilen, ortalama 200 hp motor gücüne sahip olan araçlardır.
ARAZÖZ NE İŞE YARAR?
Arazözler yol su pompası, sulama aparatları, basınçlı su ve hava sistemleri gibi farklı ekipmanlarla donatılmıştır. Arazözlerin yangın söndürme işlemi için kullanılan modellerinde hidrolik kesiciler, hidrolik ayırıcılar, hidrolik silindir, kurtarma baltaları gibi çeşitli alet, edevat ve ekipmanlar bulunur. Su depolarına, şantiyelere ve sulama alanlarına su naklinde de arazözler sıkça kullanılmaktadır. Tanktaki tonlarca suyu pompa vasıtasıyla alevlere püskürtmeyi sağlayan arazözler yangınla mücadelede çok önemlidir.
ORMAN ARAZÖZ NE DEMEK?
Orman Tipi İtfaiye Arazözleri, ormanların derinlerinde ve çalılıklarda, erişilmesi zor arazilerdeki yangınları söndürmek amacıyla tasarlanmış araçlardır. Aracın dışını çevreleyen koruyucu katman ve araç içindeki ekipman sayesinde yangında itfaiye ekibinin güvenliği de sağlanmış olur.
ARAZÖZ KAÇ TON SU ALIR?
Arazözler 3,5 ton su taşıma kapasitesine sahiptir. Orman arazözleri ise 12000 litreye kadar su almaktadır. Ayrıca bu araçlarda 40 bar'lık yüksek basınç kademesi ve 8 bar'lık normal basınç kademesi olmak üzere çift basınç kademeli su pompası bulunmaktadır. Arazöz ile hortumun ucundaki tabanca arasındaki her 10 m'lik kot farkı ± 1 bar basınç kaybına veya kazancına neden olmaktadır.