"Arı zehri tedavisi öldürdü" iddiası

2 çocuk babası Bülent Erdem uzun yıllardır romatizma ağrıları çekiyordu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda alternatif tıp uygulaması yapan bir Uygur Türkü ile karşılaştı ve 10 seanslığına 'arı zehri' uygulaması yapılması üzerine anlaşma sağladı. Erdem iddiaya göre 6 ila 7 seans gitti ve her seferinde bir arı zehri verildi. Önceki gün gittiği seansta da Uygur türkü alternatif tıpçı Maısımı A. Erdem'e iki kez arı sokturarak seansı gerçekleştirdi. Ancak Erdem fenalaştı hemen 112 arandı hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili olarak şüpheli Maısıma A. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Erdem'in ailesi ise karara tepki gösterdi.