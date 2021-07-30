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Giriş Tarihi: 30.7.2021 07:04

"Arı zehri tedavisi öldürdü" iddiası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arı zehri tedavisi öldürdü iddiası

Zeytinburnu'da romatizma hastası 58 yaşındaki Bülent Demir alternatif tıp uygulaması olarak kullanılan 'Arı Zehri' uygulamasını yaptırdı. Son seansa iki arı zehri uygulanan iki çocuk babası Bülent Erdem fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kendisine arı zehri seansı uygulayan Uygur Türkü Maısımu A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belli olacak.

2 çocuk babası Bülent Erdem uzun yıllardır romatizma ağrıları çekiyordu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda alternatif tıp uygulaması yapan bir Uygur Türkü ile karşılaştı ve 10 seanslığına 'arı zehri' uygulaması yapılması üzerine anlaşma sağladı. Erdem iddiaya göre 6 ila 7 seans gitti ve her seferinde bir arı zehri verildi. Önceki gün gittiği seansta da Uygur türkü alternatif tıpçı Maısımı A. Erdem'e iki kez arı sokturarak seansı gerçekleştirdi. Ancak Erdem fenalaştı hemen 112 arandı hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili olarak şüpheli Maısıma A. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Erdem'in ailesi ise karara tepki gösterdi.

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"Arı zehri tedavisi öldürdü" iddiası
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