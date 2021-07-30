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Giriş Tarihi: 30.7.2021 15:34

Aydıncık yangınında 4 itfaiyeci yaralandı

BEKİR COŞKUN
Aydıncık yangınında 4 itfaiyeci yaralandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personelleri yaralandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 itfaiyeci, tedavi altına alındı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle tüm ilçeyi etkisi altına alan orman yangını devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede görev alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4 itfaiye personeli yangında çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı.

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Aydıncık yangınında 4 itfaiyeci yaralandı
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