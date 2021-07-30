Aydıncık yangınında 4 itfaiyeci yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 itfaiyeci, tedavi altına alındı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle tüm ilçeyi etkisi altına alan orman yangını devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede görev alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4 itfaiye personeli yangında çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı.