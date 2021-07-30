Aydıncık'ta dikkat çeken görüntü! Her yer yandı bir tek şehit kabri ve Türk bayrağı kaldı

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesinde iki gündür yoğun şekilde devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hatları tamamen kesilirken Yeşilovacık mezarlığı alevlerden büyük zarar gördü.
Ancak, Yeşilovacık Mahalle Mezarlığında büyük bir mucize yaşandı, şehit kabrinin ve başucunda bulunan Türk bayrağının yangından hiçbir şekilde zarar görmemesi ve alevlerin mezarı teğet geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
2018 yılı ekim ayında Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve başucundaki Türk bayrağı sapasağlam ayakta kaldı.
Etrafındaki mezarlar yanarken, alevlerin şehit mezarına hiç bir zarar vermemesi görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, durumu bir mucize olarak değerlendirdi.