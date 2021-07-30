AYM'den mağdur hemşire kararı! Özürsüz işe gelmeyince memuriyetine son verilmişti...

Çankırı'da bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan G.G., cinsel saldırıya uğradığını beyan ederek eski erkek arkadaşı hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, erkek arkadaşının psikolojik rahatsızlığı olduğunu anlayınca ondan ayrıldığını, ancak bu kişinin arabasıyla sürekli kendisini takip ettiğini, evinin önünde sabahladığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, telefonla sürekli arayıp hakaret ettiğini kaydetti. Son olarak ise erkek arkadaşının evine zorla girerek kendisini darbedip tecavüz ettiğini belirtti. Bu olaylar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve 32 gün işe gidemediğini ifade eden G.G., yaşadığı olaylar sonrasında başlayan korku, uykusuzluk, sosyal işlevselliğinde bozulma şikayetlerine yönelik tedavi gördüğünü belirtti. G.G. hakkında Ankara 1. Aile Mahkemesi tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruma kararı verildi.

Bu arada G.G.'nin verilen 10 gün istirahat izni bitmesine rağmen görevine başlamadığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Anılan disiplin soruşturması kapsamında ifadesi alınan G.G., psikolojik sıkıntıları nedeniyle günlük hayatını devam ettiremediğinden dolayı hata yapmış olabileceğini ancak kötü niyetinin olmadığını, geç de olsa raporlarını kuruma gönderdiğini beyan etti. Yalnızlığın, maddi sıkıntıların ve yaşamış olduğu cinsel saldırının etkisiyle psikolojik olarak çöküntü yaşadığını ancak daha sonra gördüğü tedavilerle hayata dönmeye başladığını ve görevine dönmek istediğini belirten G.G., hakkındaki adli ve tıbbi belgeleri soruşturma dosyasına sundu.

MEMURLUKTAN ATILDI

Soruşturma sonunda düzenlenen raporda, Devlet Memurları Kanunu'nda özürsüz olarak bir yılda 20 gün göreve gelmemek fiilini işlediği, bu nedenle memurluktan çıkarma cezası ile cezalandırılması kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca G.G.'nin yaşadığı sıkıntılar gözetilerek memurluktan çıkarma cezasının uygun görülmemesi halinde il dışına atanmasına karar verilmesi, istirahat raporlarını zamanında kuruma bildirmesi konusunda uyarılması gerektiği vurgulandı.

İZİN İSTEDİ, VERİLMEDİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, G.G.'nin gereği görevden çekilmiş sayılmasına karar verdi. G.G., anılan idari işlemin iptali istemiyle Kastamonu İdare Mahkemesinde dava açtı. Dava dilekçesinde ise, işe gidemediği 6'ncı gün telefonla il sağlık müdür yardımcısını arayıp durumunu anlatarak yıllık izin talep ettiğini ancak izin verilmediğini, işe gidemediği günlerle ilgili olarak kurumun rapor talep ettiğini ancak taciz ve tehditlerin devam ettiği gerekçesiyle evden çıkamadığını hatta ihtiyaçlarını komşularının karşıladığını ifade etti.

İDARE MAHKEMEDEN RET ALDI

Başvurucunun mazeretsiz olarak görevini terk ettiğinin disiplin soruşturması ve tutanaklarla da tespit edildiğini belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, hastaneye G.G.'nin işe devam etmesini engelleyecek bir hastalığının olup olmadığını sordu. Hastane, kişinin muayene edildiğini, travma sonrası stres bozukluğu ile depresyon tanısı konularak ilaç tedavisine başlandığını bildirdi. Mahkeme, kişinin işe gitmemesine mazeret oluşturacak hukuken geçerli, somut ve objektif delillerin mevcut olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Danıştay 16. Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararının yasaya ve usule uygun olduğu gerekçesiyle onanmasına karar verdi.

AYM : ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLDİ

G.G. daha sonra memurluktan çekilmiş sayılma kararı nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede tıbbi rapordaki tespitlerin aksine bir kanıt ortaya konulmadığı, başvurucunun yaşadığı sıkıntıların gözetilmesi halinde tayin seçeneğinin uygulanabileceği yönünde değerlendirmeye ve başvurucunun psikolojik durumuna ilişkin gözlemlere yer verilen disiplin soruşturması raporunun gözetilmediği ve daha az müdahale ile beklenen kamusal yararın sağlanabilmesinin mümkün olup olmadığının tartışılmadığı belirtti. Yüksek Mahkeme, açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.