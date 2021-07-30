Aytemiz Alanyaspor’dan 1948 fidan

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle fidan dikimi kampanyası başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.



Ağaç dikmeyi ceza olarak gösterdiği için TFF'nin bu projesine sosyal medyadan tepkiler gelince futbol takımları sosyal medya etkileşimleri ile projeyi başka bir boyuta taşıdı. Sosyal medyada İlk olarak Göztepe atacağı her gol için 5 fidan dikeceklerini duyurarak, Gaziantep FK'ye çağrıda bulundu. Gelecek sezonda atacakları her gole 27 fidan bağışlayacağını duyuran Gaziantep de Başakşehir'i etiketledi. Attığı gol başına 34 fidanla destek olacağını belirten Başakşehir'in davetiyle Aytemiz Alanyaspor toplamda 1948 fidan bağışladı ve Antalyaspor'a çağrıda bulundu. Antalyaspor da gol başına 7 fidan bağışlayacağını belirterek, ayrıca sezon boyunca diktikleri fidanların iki katını da Manavgat'a dikeceklerini