Baba ve oğlunun sokak ortasında bıçaklandığı kavga kamerada

Burada ilk müdahaleleri yapılan A.O.K. ve B.K., daha sonra Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Baba ile oğlunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. H.N. ise polisin adresine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan iş yerinin önünde çıkan kavga, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



