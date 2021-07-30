Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Başkent'te barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.60 seviyelerine kadar geriledi. Eğrekkaya Barajı'nı besleyen Akyar Barajı'nda da sular yıllar sonra en düşük seviyeye geriledi. 29 yıl önce sular altında kalan Karaağaç köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Eski evler ve kalıntıların yer aldığı alan drone ile görüntülendi.