Bir aydır hastane bahçesinde eşinin uyanmasını bekliyor! ‘Ceza için eşimin ölmesi mi gerek’

Kaza, 30 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Konya-Aksaray karayolunun 75. kilometresinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İhsan Seyis tarladan çıktıktan sonra 42 AHT 65 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken arkadan gelen Abdulkadir Talaşlı (27) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte İhsan Seyis'in oğlu Haşim Seyis (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haşim Seyis 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken babası İhsan Seyis ise 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Haşim Seyis'in olay yerinde babasının başında beklerken, "Kurban olurum babam dayan.
Babam ne olur beni bırakma" diye gözyaşı döktüğü belirtildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Abdulkadir Talaşlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'CEZA ALMASI İÇİN EŞİMİN ÖLMESİ Mİ LAZIM'
Hastane önünde eşinin gözlerini açmasını bekleyen Sıdıka Seyis ise şunları söyledi: "30 gündür hastanenin önünde eşimin uyanmasını bekliyorum. Komada yatıyor. Yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen sürücünün elini kolunu sallayarak dışarda gezmesi benim zoruma gidiyor.
Herkes bayram yaparken ben çocuklarımla birlikte hastanenin bahçesinde acaba uyanır mı diye bekledim. Benim tek istediğim adalet. Oda cezasını alsın. Ceza alması için eşimin ölmesi mi gerekiyor?" dedi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.