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Giriş Tarihi: 30.7.2021 19:01

Bot yüklü römork devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Bot yüklü römork devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Tunceli’de midibüsün römorkuna yüklü rafting botunun devrilmesi sonucu botta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tunceli-Ovacık karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir midibüsün römorkuna yüklü rafting botunda seyahat eden 4 kişi, aracın virajı sert şekilde alması sonucu bottan düştü. Meydana gelen kazada, Muhammet Ali Malkoç, Barış Turgut, Dilara ve Deniz Dinler yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada müdahale edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bot yüklü römork devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı
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