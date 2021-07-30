Bozyazı ve Boğsak’ta soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak turizm bölgesinde meydana gelen yangın bazı otel, pansiyon ve kamp alanları tehdit etti, otellerde kalan tatilciler otelleri boşaltarak gelişmeleri izledi. Havadan ve karadan yapılan mücadele sonunda Boğsak'ta yangın sündürülürken bu sabahtan itibaren soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen yangın ise tümüyle kontrol altına alındı ve buralarda da soğutma çalışmaları başlatıldı.

AYDINCIK'TA YANGIN SÜRÜYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinde üç gündür devam eden orman yangını yönünü kıyılara doğru çevirirken bazı köyleri tehdit etmeye başladı.

Özellikle Pembecik Mahallesi'nde rüzgarında etkisiyle yoğunlaşan, halen devam ediyor.

Aydıncık'ta bugün sabahın erken saatlerinden itibaren havadan da müdahalenin etkisiyle yangın kısmen kontrol altına alınabildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde etkisi gösteren yangın sonucunda bölge sakinleri evlerini boşaltıp, sahil kesimlerine yakınlarının yanlarına gitmeye başladılar.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Silfke ve Aydıncık ilçeleri Cumhuriyet Başsavcılığı orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmada yangının çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırılıyor.