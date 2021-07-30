Bursa’dan yangın mağduru yaşlı kadına destek

Manavgat'ta çıkan büyük yangın nedeniyle Kalemler mahallesindeki evi ve hayvanları küle dönen kadının feryatlarına Bursa'dan ses geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en çok da evlatları için hazırladığı çeyizlerin yanmasına üzülen kadına seslenerek, "Siz üzülmeyin, Allahın izni ile tüm yaralarınız sarılacak. Emeklerinizin yerini tüm ama kaybettiğiniz tüm çeyizleri biz yerine koyacağız." Yeter ki size bir şey olmasın" diyerek çeyiz sözü verdi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI

Türkiye'nin yangın bölgesinden gelen ve ciğerlerimizi küle çeviren görüntüler yürek burkmaya devam ederken, Manavgat ilçesindeki yangında, evinin yandığını gören bir kadının feryatları ise birçok insanı derinden etkilemişti. Talihsiz kadın gözyaşları içinde telefonun diğer ucundaki kişiye, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti. Görüntüler tüm ülkeyi gözyaşlarına boğmuştu. O görüntüler üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kadının üzüntüsüne sessiz kalamadı. Başkan Alinur Aktaş, mağdur olan kadına yardım edeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÖZYAŞLARINI PAYLAŞIYORUZ"

Yaptığı paylaşımda, "Giden bir şey yok güzel ablacığım Allah'ın izniyle" diyen Başkan Alinur Aktaş "Siz sağ olun yeter. Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Senin emeğini karşılamaz ama olsun. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.