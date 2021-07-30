‘Ceza için eşimin ölmesi mi gerek’

Konya
'da, arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı 46 yaşındaki kamyonet sürücüsü İhsan Seyis
, 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi Sıdıka Seyis
, "30 gündür 'Acaba eşim uyanır mı' diye hastanenin önünde bekliyorum. Tek istediğim adalet" dedi. Kaza, 30 Haziran'da Konya-Aksaray
karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İhsan Seyis tarladan çıktıktan sonra kamyonet ile seyir halindeyken arkadan gelen Abdulkadir Talaşlı
(27) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte İhsan Seyis'in oğlu Haşim Seyis
(22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Haşim Seyis, 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken babası İhsan Seyis ise 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Haşim Seyis'in olay yerinde babasının başında beklerken, "Kurban olurum
babam dayan. Babam ne olur beni bırakma" diye gözyaşı döktüğü belirtildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Abdulkadir Talaşlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'YÜZDE YÜZ KUSURLU'
Hastane önünde eşinin gözlerini açmasını bekleyen Sıdıka Seyis ise şunları söyledi: "30 gündür hastanenin önünde eşimin uyanmasını bekliyorum. Komada yatıyor. Yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen sürücünün elini kolunu sallayarak dışarda gezmesi benim zoruma gidiyor. Herkes bayram yaparken ben çocuklarımla birlikte hastanenin bahçesinde 'Acaba uyanır mı' diye bekledim. Tek istediğim adalet. O da cezasını alsın. Ceza alması için eşimin ölmesi mi gerekiyor?" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.