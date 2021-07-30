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Giriş Tarihi: 30.7.2021 17:09

Çöl sıcakları yakıp kavuruyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çöl sıcakları yakıp kavuruyor

Türkiye’nin dört bir yanında aşırı sıcaklardan dolayı orman yangınları yaşanırken İstanbul'da artan ve 41 dereceye kadar ulaşan sıcaklar insanları denize girmeye zorladı. İstanbul’da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy’de denize girerek serinledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak havalar etkisini arttırdı. Türkiye'nin dört bir yanında aşırı sıcaklardan dolayı orman yangınları yaşanırken İstanbul'da artan ve kapalı ortamda 41 dereceye kadar ulaşan sıcaklar insanları denize girmeye zorladı.

İstanbul'da yüksek hava sıcaklığı ve aşırı nem oranı nedeniyle özellikle çocuklar ve gençler serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy'de tarihi yarımada manzarasıyla denize girerek serinledi. İstanbul boğazının tüm kıyılarında da denize girenlere rastlanıldı.

Metoroloji Müdürlüğü'nün tespitlerine göre İstanbul'da aşırı sıcakların 10 gün boyunca devam edeceği en az sıcaklığın 34 derece civarında seyredeceği vatandaşların özellikle öğle saatlerinde sıcakta durmaması istendi.

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Çöl sıcakları yakıp kavuruyor
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