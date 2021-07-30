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Giriş Tarihi: 30.7.2021 10:24 Son Güncelleme: 30.7.2021 10:56

Daha önce de benzer eylemler yapmış! Başsavcılıktan Topçu ve Füze okulu açıklaması

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Daha önce de benzer eylemler yapmış! Başsavcılıktan Topçu ve Füze okulu açıklaması

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü hakkındaki soruşturma devam ediyor. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu tespit edilen K.Y.Ü’nün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin inceleme devam ederken, herhangi bir terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik delil bulunamadığı belirtildi.

Ankara, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü'ye, 'Konutu terketmeme' adli kontrol hükmü uygulanması kararı verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.Y.Ü isimli şahıs, 58. Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına gelerek otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışmıştı. Kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan K.Y.Ü polise teslim edilmişti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde meydana gelen yangın olayı ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Akıl hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılan K.Y.Ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y.Ü hakkında 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Daha önce de benzer eylemler yapmış! Başsavcılıktan Topçu ve Füze okulu açıklaması
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