Daha önce de benzer eylemler yapmış! Başsavcılıktan Topçu ve Füze okulu açıklaması

Ankara, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü'ye, 'Konutu terketmeme' adli kontrol hükmü uygulanması kararı verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.Y.Ü isimli şahıs, 58. Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına gelerek otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışmıştı. Kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan K.Y.Ü polise teslim edilmişti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde meydana gelen yangın olayı ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Akıl hastalığı bulunup bulunmadığı araştırılan K.Y.Ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y.Ü hakkında 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.