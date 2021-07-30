Damla’nın ölümünde 3 tutuklama!

Gaziantep'te eşiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden Damla Aycan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan kocası Mehmet Aycan ile kocasının annesi ve dayısı tutuklandı. Aycan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya savcılığın talebi üzerine gizlilik kararı da getirildi.

Gaziantep'te kocası evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Damla Aycan'ın (23) ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında eşinin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Aycan'ın 2 gün önce evinde silahla yaralanıp ölmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Mehmet Aycan, kayınvalidesi Ayşe Aycan ile eşinin dayısı Mehmet Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan 3 kişi "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Aycan'ın şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya savcılığın talebi üzerine gizlilik kararı getirildi. Aycan'ın ailesi, kızlarının daha önce defalarca şiddet gördüğünü, ölmeden kısa bir süre önce de kendilerini arayıp yardım istediğini iddia ederek kızlarının öldürüldüğünü iddia etmişti.