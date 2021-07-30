Dayı- yeğeni öldüren çoban: Dövecekler diye korktum, ateş ettim

BENİ DÖVMEYE GELDİKLERİNİ SANDIM'

Gözaltına alınan L.K. savcıya verdiği ifadesinde, "Kaldığım yerin camına, kapıya vuruyorlardı. Beni dövmeye geldiklerini sandım. Zarar vermelerinden korktuğum için art arda ateş ettim" dedi.



ÖLMEDEN ÖNCE SON CANLI YAYIN

Hayvan alım satımı yapan Emrah Kara'nın olaydan 1 saat önce kendi aracıyla köye giriş yaptığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi. Bu ayrıntıya dikkat çeken Altıkapı köyü muhtarı Bahadır Şevket Kaynak, "Hırsızlık yapmaya geldiklerini zannederek vurdu iddiasına katılmıyorum. Hırsızlık yapmaya giden adam canlı yayın mı yapar? Üstelik araçlarından inmemişler bile. Bundan sonra söz yargıda. Ölen köylülerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşamını yitiren Emrah Kara ile yeğeni Eflatun Karaduman'ın cenazeleri, bugün Altıkapı köyünde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Yaşamını yitiren Emrah Kara'nın evli, Eflatun Karaduman'ın ise bekar olduğu belirtildi. L.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.