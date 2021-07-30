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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Diana ve Charles’ın düğün pastası açık artırmada

Diana ve Charles’ın düğün pastası açık artırmada
İngiltere Prensi Charles ve Lady Diana'nın düğün pastası 40 yıl sonra evlilik yıldönümlerinde satışa çıktı. Prens Charles'ın ikametgahı Clarence House'da Moyra Smith adındaki çalışan tarafından muhafaza edilen pasta dilimi, 11 Ağustos'a kadar satışta kalacak. Dilim, orijinal beyaz ve gümüş sunum kutusunda, kraliyet düğünü tarihi ve bilgileriyle birlikte satılacak. Düğündeki 23 pastanın birinden alınan dilimin 500 sterline (yaklaşık 6 bin lira) alıcı bulması bekleniyor. Kraliyet hatıraları konusunda uzman Chris Albury, "Bu, garip eşsiz bir hatıra. Ama yemenizi tavsiye etmem" dedi. 1981'de evlenen, 1996'da ayrılan çiftin pastasının ömrü evliliklerinden uzun sürdü. DIŞ HABERLER
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Diana ve Charles’ın düğün pastası açık artırmada
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