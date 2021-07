Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti

"Yangın sebebiyle hayatlarını kaybeden Osman ve Şehri kardeşlerimizin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Çekmiş oldukları sıkıntılarından dolayı günahlarını sevaba çevir Allah'ım. Memleketimizi, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden, salgın hastalık gibi her türlü afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Afetlerde hayatını kaybeden diğer kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, Sen kabul eyle Allah'ım. Yakınlarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Bizleri her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, görünür görünmez her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Düşmanların kurmuş oldukları hile ve tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ormanlarımızı yakan hainleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde, bu zor zamanlarda başımıza gelen bu belalardan en kısa zamanda kurtulmayı hepimize nasip eyle. Burada yatan Osman ve Şehri kardeşlerimizi şehitlik mertebesine ermiş bir şekilde Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) komşu eyle Allah'ım."