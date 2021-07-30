Dron pisti uçuşa kapattırdı

Antalya Havalimanı'ndan uluslar arası uçuşlar sırasında kalkış ve iniş yapan uçaklar havadaki dron nedeni ile zor anlar yaşadı. Pilotlar telsizlerden durumu kuleye bildirdi. Havadaki pilotların alarmı üzerine doğu pisti uçuşa kapatıldı. Havalimanı polisi telsizden anons ederek pistin uçuşa kapatıldığını bildirdi.

POLİS ALARMA GEÇİRİLDİ

Kule yetkilileri durumu polise iletmesinin ardından polis teyakkuza geçti. Resmi ve sivil ekipler bölgede çalışma başlattı. Terör ve asayiş ekipleri dronun uçurulduğu doğu pisti önündeki bölgeyi kuşattı. Dron uçuran kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Havalimanı yetkilileri tehlikenin geçmesinin ardından pistin yeniden uçuşa açılacağını bildirdi. Doğu pisti geçtiğimiz yıllarda inen uçaklara lazer tutulması nedeniyle gündeme gelmişti.