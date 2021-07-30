Düzce’de her yarım saatte bir çift “evet” dedi

Aşılanma çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki belirgin düşüşün ardından 1 Haziran tarihinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de nikâh dairelerinde, nikâh kıyım faaliyetleri başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikâhlarını yaptırmak ve nikâh günlerini almak için belediye nikâh dairesi önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kısıtlamaların kalkmasının yaz aylarına denk gelmesiyle çiftler nikâh salonlarında 30 dakika arayla imza atmaya başladı.

HAFTASONU 35 NİKÂH

Yüzlerce evlenme başvurusunu değerlendirerek çiftlere gün veren nikâh memurlarının yükünü azaltmak isteyen Düzce Belediyesi geçen sene iki olan memur sayısını üçe çıkardı. Üç nikâh memuru ile çiftlerin taleplerine cevap veren Düzce Belediyesi nikâh dairesi hafta içi en az 10 nikâh kıyarken bu sayı hafta sonları 35'e kadar çıkıyor. Memurlar, akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.