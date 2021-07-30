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Giriş Tarihi: 30.7.2021 10:24

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

AA
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 DP 618 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında, tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan'ın kullandığı 24 AE 859 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, traktördeki Mülkiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kından, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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