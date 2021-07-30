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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:54

Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın

DHA
Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın

Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı" dedi.

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Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
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