Evi yanan adam gözyaşlarına boğuldu: Eşimin hatırasıydı!

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan yangında Kızlarsekisi mevkii Akkoca Mahallesi'ndeki evi yanarak küle dönmesinin ardından çaresizce gözyaşlarına boğulan Cumali Yüce eşinden kalan yanmış eşyaları göstererek, "Eşimin hatırasıydı bunlar, saklıyordum bunları. buradaki her şey tarih oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çıkan haberlerden sonra devlet ve hayırseverlerin yardıma koştuğunu belirten Yüce, "Bize Türkiye'den ve yurtdışından arayarak geçmiş olsun diyen, yardım etmek isteyen bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yetkililerimiz bizlere yardımcı olacaklar. Bizler de bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız" dedi.

"EN ÇOK ANILARIMIZA ÜZÜLÜYORUM"

Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden 42 yıllık eşinin eşyalarını saklayarak hatıralarını yaşattığı evinin kullanılamaz hale geldiğini gören Yücel, duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü. Yüce, "Evimin yanmasına en çok eşimle olan anılarımızın yandığı için üzülüyorum. Eşimle beraber bu evi yaptık, kurduk. Yıllardır bu evde yaşıyorduk. 14 yılı Ayşe hanımla beraber yaşadık. Onun her yerde anısı var. İnan ki ben ona üzülüyorum. Burada eşimin elbisesi, ayakkabısı, fotoğrafları vardı. Bir bilgisayarı bile kurtaramadım. Buradaki her şey tarih oldu. Ben ona üzülüyorum. Çok üzgünüm. Elimizden bir şey gelmez, yeni bir sayfa açıyorum. Allah'a şükürler olsun" dedi.

KOMŞULARI İÇİNDE AĞLADI

Çıkan haberlerden sonra kendilerine Türkiye'den ve yurt dışından yardım etmek isteyen herkese teşekkür eden Cumali Yüce, komşularının yanan evleri içinde ağladı. Cumali Yüce, "İnşallah, bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız. Burada durumları olmayan yaşlı komşularımız da var. Evleri yandı. Aynı duygularla onlara da üzülüyorum. Burada gerçekten maaşı, kimsesi olmayan, bir ev kuracak durumu olmayan güzel komşularımız, yaşlılarımız var. Evleri bir kaza sonucu yandı. Yetkililerimizin el uzatmalarını istiyorum. Türkiye'nin, Kozan'ın ciğeri yandı. Bizim ormanlarımızı kahpece yaktılar. Onları en şiddetli şekilde kınıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumali Yüce'nin kızları da eve gelip gözyaşlarına boğuldu.