Evi yanan Fatma teyze: Sadece kıyafetlerim kaldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi yanan 64 yaşındaki Fatma Okutan'ın 10 yıl önce de bakkal dükkanının yandığı ortaya çıktı. Fatma teyze gözyaşları içinde "Canımızı zor kurtardık. Tek bu evim vardı, başka evim yok. Evimin tez zaman da yapılmasını istiyorum. Her şeyim yandı. Sadece üzerimdeki kıyafetlerim kaldı. Süt sağacak çanağım bile kalmadı" diyerek yardım istedi.

"SADECE KIYAFETLERİM KALDI"

Kozan ilçesi Kızlarsekizi Mahallesi'ndeki yangında evi küle dönen Fatma Okutan, bugün evinin önüne gelip gözyaşlarına boğuldu. Bütün eşyaları yanan 5 çocuk annesi Fatma teyze, 10 yıl önce de bakkal dükkanının yandığını söyleyerek, "Dün canımızı zor kurtardık. Bakkalım da 10 sene önce yandı. Evimin tez yapılmasını istiyorum. Başka evim de yok. Tek bu evim var. Buğdayımdan hayvanlarımın yemine kadar her şeyim yandı. Dolabım, televizyonum yandı. Sadece üzerimdeki kıyafetlerim kaldı. Dün kaçtık yangından. Süt sağacak çanağım bile kalmadı" diye konuştu.

"SADECE CANIMIZI KURTARDIK"

Evden eşya çıkarmaya çalıştıklarında alevlerin etraflarını sardığını söyleyen Fatma Okutan'ın kızı Nuray Canbolat, "İnekten başka bir şey kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. Daha sonra evi harabe bir şekilde bulunca çok kötü olduk. Annem resmen yıkıldı, burası babaocağımız. Çok kötü olduk. Annem daha şoku atlatamadı. Buraya geldiğinde çok kötü oluyor. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Babam 3 yıl önce rahmetli oldu. Annemin hiç bir geliri yok. Kardeşim maden ocağında dinamit patlamasında öldü. O nedenle aldığı 400 lira ve bir ineğinden elde ettiği sütü satarak geçiniyor annem. Biz olmasak annem açıkta. Annemin evimin yapılmasını istiyoruz" dedi.