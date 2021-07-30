Evi yanan vatandaşın sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı! 'Siz endişelenmeyin, biz her şeyi halledeceğiz'

"SİZ ENDİŞELENMEYİN, BİZ HER ŞEYİ HALLEDECEĞİZ"

Kurum, yangında mağdur olanlara müsterih olmaları yönünde çağrı yaptı.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Kurum, "Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız. Bu süreçte taşınma ve eşya yardımı vereceğiz. Yine yeni konutlarımızı yapana kadar da kira yardımı vereceğiz. Siz endişelenmeyin, biz her şeyi halledeceğiz." diye konuştu.