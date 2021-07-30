Fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası ücreti ne kadar, fidan bağışına nasıl katılınır ve ücretsiz mi?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve daha sonra çeşitli illerimizde de görülen orman yangınları sonrasında fidan bağışı düzenleniyor. Fidan bağışı kampanyaları çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenirken en geniş kapsamlı olanı ise TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruya göre, 30 Temmuz saat 12.00 itibarı ile fidan bağışı kampanyası başlayacak. Bu doğrultuda, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan ücreti ne kadar ve fidan bağışı ücretsiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.
TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.' Denildi.
Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek.
Fidan Birim Bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)
Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.
TEMA Vakfı sitesinin "sıkça sorulan sorular" başlığı altında yer alan cevaba göre;
"Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir. Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için min. 10 TL ücret alınmaktadır. Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir. Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır. Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."