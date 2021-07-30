Gaziosmanpaşa Manavgat’a nefes olacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat'ı ve orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri yeniden yeşile kavuşturmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ve Gaziosmanpaşalı vatandaşların katkılarıyla bölgeye 10 bin fidan gönderdi. Düzenlenen uğurlama programına İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kaymakam Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Sabahın erken saatlerinde kamyonlara yüklenen binlerce fidan, Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan dualar eşliğinde uğurlandı. Başkan Usta her bir vatandaşa bir ağaç dikme çağrısında bulundu.

'ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BİR FİDAN KAMPANYASI BAŞLATTIK'

Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek için 10 bin fidanın yola çıktığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ciğerimiz yanıyor. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük bir gayretle ve çabayla bir insan bir fidan anlayışıyla dikilmiş olan ormanlarımızın hiçten yere hunharca yakılmış olması önce yüreğimizi yakıyor. Sonra da sorumluluğumuzu artırıyor. Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek, yeniden eski haline dönüştürmek maksadıyla bir fidan kampanyası başlatmak istedik. Dün akşam ilk düşündüğümüz de 7 bin fidanla bu kampanyaya katılmıştık. Fakat sonrasında bu sayının 10 binleri aştığını gördük. Bu vesileyle biz başlangıcı yapalım. Başta Gaziosmanpaşa ve tüm Türk halkımızın bu duyarlı yaklaşımıyla, öncelikle yangın bölgelerindeki yerlerin ağaçlandırılması sonrasında bu anlayışla tüm Türkiye'nin dört bir yanında bu ağaçların yeşermesini ümit ediyorum. Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde ilk fidanlarımızı gönderdik. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemir'e destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZDEN BİR NESİL YOK OLURSA BİN NESİL GELİRİZ'

Bir ağacı yok etmenin aslında bir nesli yok etmek olduğunu vurgulayan Başkan Usta, "Bizim için bir ağaç bir nesil demektir. Bir ağaç bir insan demektir. Bir ağacı yok etmek aslında bir nesli yok etmektir. Biz bunun normal bir yangın olmadığını düşünüyoruz. Hükümetimiz, devlet yetkilerimiz ve tüm bakanlıklarımız çok büyük bir titizlikle bu işin üzerine gidiyor. Dört bir tarafından hem destek anlamında hem de bu konunun soruşturması anlamında bir bekleyiş içerisindeyiz. Buradan tüm dünyaya bizim 15 Temmuz'da ülkemizi yok etmeye çalışanlara nasıl bir cevap verdiysek ve nasıl tek yürek olup burada saatlerce, günlerce, aylarca Türk Bayrağıyla nöbet tuttuysak, bugün de aynı şekilde buradayız. Gerek bir sigara izmaritinden gerek başka bir vesileyle yakılmış olup ormanlarımıza karşı da tek yürek olarak ve millet olarak aynı duyarlılığı yeniden bu alanları yeşertmek üzere bu cevabı vermek istiyoruz. Gaziosmanpaşa halkımız adına bu başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra ilçemizde inşaat izni alan her bir vatandaşımızın binasının önüne bir ağaç dikmesini öneriyorum. Birileri bir ağaç ekerse bin ağaç dikeriz. Bizden bir nesil yok olursa bin nesil geliriz" ifadelerinin bulundu.