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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:01

Gazipaşa'da yangına karşı köy halkından kimlik kontrolü

MEHMET AL MEHMET AL
Gazipaşa'da yangına karşı köy halkından kimlik kontrolü

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Küçüklü Mahalle girişindeki yol vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı. Mahallede yaşayanlar ellerinde av tüfeği ile ormana giden araçlarda kimlik kontrolu yapıyor.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Küçüklü mahalle girişinde halk tarafından yol kontrol altına alındı dağlık bölgeye giden herkesin kimliği kontrol ediliyor adeta halk kuş uçurtmuyor.

Halk orman bölgesinde dağılarak devriye halinde gezdikleri, gece boyunca yangın olmayan bölgeler kontrol altına aldıkları belirtildi.

İlçenin Sugözü Mahallesi grup yolu orman deposu bölgesindeki gece 03.00 sıralarında 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı.

Ormanın yandığını gören mahalle halkı 112 Orman Bölge Müdürlüğü ve Gazipaşa Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Orman İşletme Müdürlüğü Arazörleri ve Gazipaşa İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Gazipaşa'da yangına karşı köy halkından kimlik kontrolü
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