Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak!

Kendisine yumruk ve tekmeler atan adama kadın elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki adamın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.